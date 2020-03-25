1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi

Diyarbakır'da imam Abdulbari Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında camiden yaptığı anonsta sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözleri tepkiye neden oldu. Müftülüğün hakkında soruşturma başlattığı Abdulbari Y., tepkiler üzerine hayvanlara merhamet konulu bilgilendirme yapıp, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.
 25 Mart 2020 20:06
Yazdır
Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi

Diyarbakır'da imam Abdulbari Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında camiden yaptığı anonsta sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözleri tepkiye neden oldu. Müftülüğün hakkında soruşturma başlattığı Abdulbari Y., tepkiler üzerine hayvanlara merhamet konulu bilgilendirme yapıp, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Merkez Sur ilçesinin kırsal Kozan Mahallesi'nde imamlık yapan Abdulbari Y., küresel salgın koronavirüse karşı cami hoparlöründen vatandaşları Kürtçe uyardı. İmam Abdulbari Y.'nin uyarı konuşmasındaki sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözlerini içeren video, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Abdulbari Y. hakkında müftülük tarafından soruşturma başlatıldı.

Tepkiler üzerine imam Abdulbari Y., ikinci uyarı anonsu yaptı. Abdulbari Y., Kürtçe ve Türkçe olarak camiden yaptığı ikinci uyarısında İslamiyet'te hayvanlara merhamet üzerine bilgi verdi.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Abdulbari Y., konuşmasında ilk konuşmasındaki sözlerinin bir bölümünün alındığını ve yanlış anlaşıldığını savundu. Abdulbari Y., şunları söyledi:

"Kardeşlerim, dün yaptığım konuşmada bir yanlış anlaşılma oldu. Hayvanlara karşı merhametli olun ve onlara zarar vermeyin. Ben sadece temizlikten bahsettim, yanlış anlaşıldı. Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin."

MAHALLE HALKI İMAMA DESTEK VERDİ

Mahalle halkı da sözlerinin çarpıtılarak verildiğine inandıklarını belirtikleri imama destek verdi. Mahalleli, söz konusu anonsun Miraç Kandili'nin olduğu gün yarım saatlik konuşmanın içerisinden alınan bir bölüm olduğunu ifade etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyada gündem olan dede bakın kim çıktı!
25 Mart 2020 20:38		 İlerleyen günler için tasarrufa dikkat!
25 Mart 2020 19:49
Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi
25 Mart 2020 19:35		 Buse Terim, babası Fatih Terim'in iyi olduğunu duyurdu
25 Mart 2020 12:55
Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde hafif sağanak bekleniyor
25 Mart 2020 11:04		 Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini, mesaneye zarar veriyor
25 Mart 2020 10:53
Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
25 Mart 2020 10:24		 Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksattı
25 Mart 2020 10:19
Yurdun dört bir tarafından umut veren dayanışma örnekleri
25 Mart 2020 08:54		 Kavga edip sonra TV izliyorlar
25 Mart 2020 08:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - Bitlis'te 16 köydeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı21:06 - Rusya'da Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti21:00 - Garanti BBVA'dan sağlık çalışanlarına destek20:54 - Erdoğan: Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi20:48 - Ünlü sanatçı koronavirüs testi yaptırdı! Sonucu açıkladı20:43 - İletişim Başkanlığı, koronavirüsle ilgili son durumu paylaştı20:38 - Sosyal medyada gündem olan dede bakın kim çıktı!20:34 - Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama20:30 - Türkiye'den Irak'a maske desteği20:26 - Emekli maaşlarının evde ödenmesi için Valilere talimat verildi
20:20 - Koronovirüse yakalanan Türk iyileşti, yaşadıklarını anlattı20:20 - Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak?20:14 - HDP'li milletvekili hakkında 'koronavirüs' soruşturması20:09 - Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı20:06 - Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi20:06 - İtalya'da son 24 satte 683 kişi hayatını kaybetti20:02 - İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali19:58 - Edirne Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
18 bin sağlık personeli alımında, unvan bazında dağılım
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
14 bin işçi alımında, unvan bazında dağılım açıklandı
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
komando dede 1
33 yaşındaki kadının corona'dan ölmesi 2
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 5
dark 1
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 2
özlemek 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 2
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
Barış Özcan 1
Hantavirüs 5
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam