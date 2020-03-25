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Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 20 bini aştı.
 25 Mart 2020 20:09
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Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 20 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494'e, vaka sayısı ise 452 bin 156'ya ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 503 kişiyle İtalya'da kaydedildi.

İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 281 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 77 kişi ile İran, beşinci ülke ise 1100 kişi ile Fransa oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Anadolu Ajansı
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