Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı
|25 Mart 2020 20:09
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 20 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494'e, vaka sayısı ise 452 bin 156'ya ulaştı.
Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 503 kişiyle İtalya'da kaydedildi.
İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti.
Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 281 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.
Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 77 kişi ile İran, beşinci ülke ise 1100 kişi ile Fransa oldu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fransa'da son 24 satte 231 kişi hayatını kaybetti
25 Mart 2020 21:16
|Rusya'da Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti
25 Mart 2020 21:06
|İtalya'da son 24 satte 683 kişi hayatını kaybetti
25 Mart 2020 20:06
|Bulgaristan, Türkiye'ye tır geçişi yasağını iptal etti
25 Mart 2020 19:46
|Merkel'e yapılan ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı
25 Mart 2020 19:28
|İspanya da virüsten ölü sayısında Çin'i geçti
25 Mart 2020 18:54
|Koronavirüsten ölen hastanın otopsi sonuçları korkuttu
25 Mart 2020 18:51
|İki Türk denizci Portekiz'de koronavirüs nedeniyle karantinada
25 Mart 2020 18:05
|Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm
25 Mart 2020 18:02
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 800'ü aştı
25 Mart 2020 17:00