Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak?
Bakan Selçuk: (ücretli öğretmenler) Bakan Selçuk: Her türlü senaryoya açığız telafi derslerinde ücretli öğretmenler girecek o zaman ücret alacaklar.<
|25 Mart 2020 20:20
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak basın toplantısı düzenlendi.
Bakan Selçuk, sorulan sorulara cevap verdi. İşte o soru ve cevaplar.
(ücretli öğretmenler) Bakan Selçuk: Her türlü senaryoya açığız telafi derslerinde ücretli öğretmenler girecek o zaman ücret alacaklar.
LGS SINAVI
Bakan Selçuk: LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair 3 farklı senaryomuz var.
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
Bakan Selçuk: Özel eğitim kurumları 30 Nisan'a kadar kapalı olacak.
OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ
Bakan Selçuk: Özel okullar yapmadıkları her türlü eğitimi telafi edecekler. Yaz tatilinde dahi uygun bir dönemde eğitim yapılacak.
ÜNİVERSİTELERİN DURUMU
Bakan Selçuk: Bununla ilgili açıklamaları Yüksek Öğretim Kurulu yapacaktır.
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