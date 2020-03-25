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Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak?

Bakan Selçuk: (ücretli öğretmenler) Bakan Selçuk: Her türlü senaryoya açığız telafi derslerinde ücretli öğretmenler girecek o zaman ücret alacaklar.<
 25 Mart 2020 20:20
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Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Selçuk, sorulan sorulara cevap verdi. İşte o soru ve cevaplar.

(ücretli öğretmenler) Bakan Selçuk: Her türlü senaryoya açığız telafi derslerinde ücretli öğretmenler girecek o zaman ücret alacaklar.

LGS SINAVI

Bakan Selçuk: LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair 3 farklı senaryomuz var.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

Bakan Selçuk: Özel eğitim kurumları 30 Nisan'a kadar kapalı olacak.

OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ

Bakan Selçuk: Özel okullar yapmadıkları her türlü eğitimi telafi edecekler. Yaz tatilinde dahi uygun bir dönemde eğitim yapılacak.

ÜNİVERSİTELERİN DURUMU

Bakan Selçuk: Bununla ilgili açıklamaları Yüksek Öğretim Kurulu yapacaktır.
Memurlar.Net
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