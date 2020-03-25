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Türkiye'den Irak'a maske desteği

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın girişimiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kerkük Sağlık Müdürlüğüne 18 bin maske yardımında bulunuldu.
 25 Mart 2020 20:30
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Türkiye'den Irak'a maske desteği

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın girişimiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kerkük Sağlık Müdürlüğüne 18 bin maske yardımında bulunuldu.

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin Kerkük Sağlık Müdürlüğüne 18 bin maske bağışında bulunduğunu söyledi.

Kerkük'te bu maskelere büyük ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Mehdi, Türkiye'nin yıllardır Irak halkının yanında olduğunu vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.

Basına açıklamada bulunan Kerkük Valisi Rakan Said de Türkiye'nin bu desteğiyle bir kez daha kendisine yakışanı yaptığını ifade etti.

Said, "Kerkük yerel yönetimi olarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında büyük ihtiyaç duyduğumuz maskeleri bağışlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısını 29, vaka sayısını ise 346 olarak açıklamıştı.

Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, kahvehaneler, piknik alanı, sinema ile mescitler gibi kamuya açık alanların kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi bir dizi önlem alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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