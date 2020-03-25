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Ünlü sanatçı koronavirüs testi yaptırdı! Sonucu açıkladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle test yaptırdı. Ortaç, sosyal medya hesabı üzerinden sonucu açıkladı.
 25 Mart 2020 20:48
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Ünlü sanatçı koronavirüs testi yaptırdı! Sonucu açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası ünlü-ünsüz herkes evde kalmaya devam ediyor. Bu sabah kendini kötü hisseden MS hastası Serdar Ortaç, koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gitti.

Bir taksiye binip tek başına hastaneye giden Ortaç, Instagram hesabında durumunu anlattı:

"Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle, girip olmuşumdur inşallah. Hastane girişinde ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı. Göğüs hastalıkları bölümüne geldim. Tomografiye alıp bronşlarıma bakacaklar. Test sonuçları çıktı negatifmiş, klasik bronşit! MS hastası olduğum için verdikleri bir ilaç bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş zaten. Şimdi iyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin diye."

Memurlar.Net
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