Garanti BBVA'dan sağlık çalışanlarına destek
|25 Mart 2020 21:00
|Yazdır
Garanti BBVA, yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen amansız mücadelede hastanelere destek olmak ve sağlık çalışanlarının acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 milyon TL fon ayırdı.
Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, bankanın koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana çalışanları ve müşterileri için uyguladığı önlemlerin yanında, ülke çapında verilen amansız mücadeleye de destek olmak amacıyla çok önemli bir adım attığı belirtildi.
Bu fonla hastalığın tedavi sürecinde kritik öneme sahip teknik teçhizatla, özellikle doktorlar ve sağlık çalışanlarının çok fazla miktarda ihtiyaç duyduğu maske, siperlik, eldiven, koruyucu tulum, bone, su geçirmez önlük ve ayaklık gibi malzemelerin acil şekilde karşılanması hedefleniyor.
- "Ekip ruhuyla hareket etmemiz, birbirimize omuz vermemiz gerekiyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de olağanüstü bir dönemden geçtiğini, çalışanlarının ve toplumun sağlığı açısından aldıkları önlemlerin yanında ekonomik anlamda açıkladıkları desteklerle bu sürece ellerinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.
Baştuğ, şunları kaydetti:
"Ancak çok daha önemlisi, son derece tehlikeli bu salgına karşı ülkece verdiğimiz savaşa dayanışma içinde destek olabilmek. Vaka sayısının arttığı bu dönemde devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuşken, hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarının çok hızlı büyüyen ihtiyaçları karşısında bizim de destek vermemiz, elimizi taşın altına koymamız son derece önemli. Bizlerin vatandaş ve özel sektör olarak, tek bir ekip ruhuyla hareket etmemiz, birbirimize omuz vermemiz gerekiyor.
Bu amaçla, bu savaşta en ön cephede yer alan hastanelerimizin, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın görevlerini herhangi bir eksiklik hissetmeden rahatlıkla icra etmelerini sağlaması için bir adım attık ve ihtiyaç duydukları malzemelerin tedarikine destek olmak istedik. Bize göre bu adımımız şu an için denizde bir kum tanesi ancak inanıyoruz ki bunun devamı gelecek ve diğer kurumlarımız da aynı dayanışma ruhuyla hareket edecek. En büyük temennimiz, elbirliğiyle bu zor dönemi en az kayıpla ve en kısa sürede atlatarak, ülkece çok daha güzel yarınlara birlikte yürümek."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anadolu Isuzu da üretim faaliyetlerine ara veriyor
25 Mart 2020 19:43
|Tarım Bakanlığından ekmek için Kovid-19 genelgesi
25 Mart 2020 19:30
|Vestel Beyaz Eşya'dan üretime ara veriyor
25 Mart 2020 19:04
|Turkish Cargo, THY'nin yolcu uçakları ile de kargo taşıması yapıyor
25 Mart 2020 11:56
|Gram altın 330 lira seviyelerinde
25 Mart 2020 11:41
|Turkcell'den sağlık çalışanlarına 500 dakika ve 5 GB internet
25 Mart 2020 11:38
|Sigorta ekspertiz ücretlerine düzenleme
25 Mart 2020 11:02
|Sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılıyorlar
24 Mart 2020 21:33
|TÜMOSAN'dan üretime ara verilmesi kararı
24 Mart 2020 19:19
|İhmaller sonucu geçen yıl 6 bin 500 hektar orman kül oldu
24 Mart 2020 11:12