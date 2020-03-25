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Rusya'da Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen iki hasta öldü.
 25 Mart 2020 21:06
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Rusya'da Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen iki hasta öldü.

Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ölenlerin 88 ve 73 yaşlarında olduğu ve öncesinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, "Bunun dışında bu kişilerde zatürre ile birlikte başka hastalıklar vardı." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Rusya'da Kovid-19 nedeniyle 79 yaşında bir kadın yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı
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