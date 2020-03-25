Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükseldi
Yeni tip korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden dua edildi.
|25 Mart 2020 21:26
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Yeni tip korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden dua edildi.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının sona ermesi için yatsı ezanının ardından camilerde dua okundu.
Yaşanılan bu zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularını da güçlendirmek amacıyla minarelerden semaya yükselen duada niyazda bulunuldu.
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