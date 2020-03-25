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Bakan Koca: Taburcu olan 2 hastamız var

Bugün toplanan Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "1872 vakamız var iyileşen hasta sayısı 26" dedi.
 25 Mart 2020 21:31
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Bakan Koca: Taburcu olan 2 hastamız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin "Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı." dedi

Bakan Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez."

Sağlık Bakanı Koca okullara verilen aranın tatili olarak görünmemesi gerektiğini vurgulayarak, verilen aranın uzatılacağını söyledi.

"KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 2 HASTAMIZ TABURCU OLDU"

Sağlık Bakanı Koca, "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok." diye konuştu.

Bakan Koca, Çin'den getirilen ilaçla yoğun bakımdaki 136 hastanın tedavisine başlandığını açıkladı.

"KORSAN ÇALIŞMAK İSTEYEN LABORATUVAR OLURSA BİZE BİLDİRİN"

Sağlık Bakanı Koca, "Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. Ne bakanlık ne üniversiteler herhangi bir ücret almak durumunda değiller. Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen laboratuvar olursa bize bildirin, gereği yapılır." dedi.

KORONAVİRÜS TABLOSU

Bundan sonraki dönemde hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, iyileşen hasta sayısını, bakanlığın internet sitesinde güncelleyerek paylaşmış olacağız. İl bazında hasta dağılımını da gerektiğinde göstereceğiz.
Memurlar.Net
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