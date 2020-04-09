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Emekli öğretmenlerin kimlik kartı ve yeşil pasaport sorunu nasıl çözülür?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta iken emekli olan personelden, emekli oldukları ilden farklı bir ilde ikamet edenlere, ikamet ettikleri ilde emekli kimlik kartı ve yeşil pasaport verilebilmesi için MEBBİS modülünde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
 09 Nisan 2020 10:01
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Emekli öğretmenlerin kimlik kartı ve yeşil pasaport sorunu nasıl çözülür?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan öğretmenler ile öğretmen dışındaki diğer kadrolarda görev yapan personellerden emekliye ayrılanlar görev yaptıkları ilde ikamet edebilecekleri gibi görev yeri dışında ki illerde de ikamet edebilmektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan personelin emekli olmalarını müteakip emekli kimlik kartları ile yeşil pasaport almak istemeleri halinde yeşil pasaport alabileceklerine dair gerekli olan resmi belge yine il milli eğitim müdürlüklerince verilmektedir.

Emekli olduktan sonra görev yaptıkları il dışında farklı bir ilde ikamet edenlerin, emekli kimlik kartı ve yeşil pasaport almak istediklerinde ikamet ettikleri ildeki milli eğitim müdürlüklerine müracaat ettiklerinde ise en son görev yaptığınız ildeki milli eğitim müdürlüğünden bu evrakları alabilecekleri söylenerek talepleri reddedilmektedir.

Peki bu sorun neden kaynaklanmaktadır?

Çünkü il milli eğitim müdürlükleri MEBBİS modülünden kendi illeri dışında görev yapan ve başka bir ilde görev yapmakta iken emekli olanlara ait bilgileri görememektedirler.

Yetkili personel MEBBİS modülünde, personel bilgilerini görüp teyit edemediklerinden emekli kimlik kartı ve yeşil pasaport almak için gerekli belgeleri verememektedirler. Dolayısıyla bu belgeler sadece en son emekli olunan yerdeki milli eğitim müdürlüklerince verilebilmektedir.

Fakat teknolojinin hızla geliştiği günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüm çalışanların bilgilerinin yer aldığı MEBBİS modülünde; il milli eğitim müdürlüklerinin kendi illeri dışında görev yapan personelin ve emekli personelin bilgilerini sorgulayabilecekleri bir ekranın açılması ve yetki verilmesi halinde bu sorun çözüme kavuşturulabilecektir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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