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İçişleri'nden sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı

Kamu spotunda, balık tutarken cep telefonuna "Tatil kazandınız, kredi kartı bilgilerinizi girin" mesajı gelen vatandaşı, şarkıcı Metin Şentürk, "Bu kadar basit oltaya gelme. İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma" sözleriyle uyarıyor
 25 Mart 2020 21:36
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İçişleri'nden sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları için vatandaşları, hazırladığı kamu spotlarıyla bilgilendiriyor.

Bakanlık, siber suçlarla mücadele kapsamında söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla proje başlattı.

Bu kapsamda hazırlanan ve ünlü isimlerin de rol aldığı kamu spotları, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.

Videolarda, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, elektronik posta iletisi veya cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar ile gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

Bugün yayınlanan kamu spotunda, şarkıcı Metin Şentürk, balık tutarken cep telefonuna "Tatil kazandınız, kredi kartı bilgilerinizi girin" mesajı gelen vatandaşı, "Bu kadar basit oltaya gelme. İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma" ifadeleriyle uyarıyor.
Anadolu Ajansı
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