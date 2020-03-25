Kolonya ve dezenfektan üretimine vergi desteği
Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla talep artışı yaşanan kolonya ve dezenfektan üretimini desteklemek için gümrük vergisinde düzenleme yapıldı.
|25 Mart 2020 21:58
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Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla "Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi"ne dökme etil alkol eklendi.
Dökme etil alkoldeki yüzde 10 gümrük vergisi kaldırıldı
Böylece, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkoldeki yüzde 10 gümrük vergisi kaldırıldı.
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