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Solunum cihazları ve maskede ilave gümrük vergisi kalktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı.
 25 Mart 2020 22:03
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Solunum cihazları ve maskede ilave gümrük vergisi kalktı

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratörü ve benzeri solunum cihazlarının ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırıldı.

Yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler de hariç tutulacak.
Anadolu Ajansı
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