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Bir ortaokul matematik öğretmeni ile özel alan öğretmeni azami ne kadar ek ders alır?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 29.11.2017 tarih ve 20325473 sayılı yazılarıyla ortaokul matematik öğretmeni ile özel alan öğretmeninin azami ne kadar ek ders alacağını cevapladı.
 02 Nisan 2020 10:02
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Bir ortaokul matematik öğretmeni ile özel alan öğretmeni azami ne kadar ek ders alır?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 29.11.2017 tarih ve 20325473 sayılı yazılarıyla ortaokul matematik öğretmeni ile özel alan öğretmeninin azami ne kadar ek ders alacağını cevapladı.

Bir ortaokulda matematik alan öğretmeninin haftada, normal müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursunda 6 saat, Suriyeli öğrencilerin yetiştirilmelerine yönelik açılan kursta 4 saat, evde eğitim kapsamında 5 saat olmak üzere toplam 45 saat ders okuttuğu, aynı okulda görev yapan özel eğitim alan öğretmeninin ise haftada, normal müfredat kapsamında 35 saat, evde eğitim kapsamında 8 saat olmak üzere toplam 43 saat ders okuttuğundan bahisle; ilgililerin ne kadar ek ders ücreti ödemesi alacakları sorusunu cevaplandırmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinde, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6. maddesinde de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Aynı Kararın 8. maddesinde; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmiş; 9.maddesinin (a) bendinde de; öğretmen sayısının yetersiz olması halinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.02.2016 tarih ve 1483005 sayılı yazılarıyla, özel eğitim öğretmenlerin; eğitim öğretim hizmetlerini sınıf öğretmenliği esasına dayalı olarak sürdürdüklerinden, bu öğretmenlerin sınıf öğretmenliği kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı na dair görüş yazısına "Özel eğitim sınıfında ders okutan Sınıf Öğretmeni haftada kaç saat ek ders ücretinden yararlanır?" başlıklı haberimizde içinde yer alan görüş yazısında da; özel eğitim alan öğretmenlerinin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede;

1- Matematik alan öğretmeni olarak görev yapan ilgilinin, anılan Kararın 5. ve 6. maddeleri kapsamında haftada azami olarak okutabileceği 30 saatlik ders görevini doldurduğu ve bu öğretmene yalnızca Kararın 8'inci maddesi kapsamında ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, ilgiliye, evde eğitim kapsamında yerine getirdiği ders görevi karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunmadığı,

2- Özel eğitim alan öğretmeni olarak görev yapan ilgilinin, anılan Kararın 5. ve 6. maddeleri kapsamında haftada azami olarak okutabileceği 30 saatlik ders görevini doldurduğu ve bu öğretmene Kararın 9. maddesi kapsamında ilave olarak haftada 8 saate kadar daha ders görevi verilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, ilgiliye, evde eğitim kapsamında yerine getirdiği ders görevinin yalnızca 3 saati için ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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