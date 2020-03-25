TSK paylaştı! Yeni celplere Kovid-19 kontrolü
Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yeni celp döneminde birliklerine teslim olan acemi erleri nizamiyede Kovid-19 taramasından geçiriyor.
|25 Mart 2020 22:28
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Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yeni celp döneminde birliklerine teslim olan acemi erleri nizamiyede Kovid-19 taramasından geçiriyor.
Ateşleri ölçüler, yurt dışı öyküleri olup olmadığı sorulan erler virüsle mücadele kapsamında bilgilendirildikten sonra birliğe alınıyor.
İşte TSK'nın bununla ilgili paylaştığı video.
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