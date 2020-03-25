TSK paylaştı! Yeni celplere Kovid-19 kontrolü

GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONELE, YILLIK İZİNDE VE RAPORLU OLDUĞU DÖNEMDE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDENİR Mİ? Adalet Bakanlığı, geçici görevle görevlendirilen personele yıllık izinli olduğu sürelerde harcırah ödenemeyeceği, ancak raporlu olduğu sürede en çok yedi gün için gündelik verilebileceği, hastanede yatarak tedavilerde ise her hangi bir harcırah ödemesi yapılamayacağını belirtmiştir.