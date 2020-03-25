Başkentte 'kaçak maske' üretimi yapan iş yeri mühürlendi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yeri mühürlendi.
|25 Mart 2020 23:06
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yeri mühürlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karapürçek Mahallesi'nde bir depoda kaçak olarak tıbbi maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.
Halk sağlığını tehdit eden maskelerin üretimini durduran ekipler, iş yerini mühürledi. Üretilen tüm maske ve materyaller imha edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, koruyucu maske kullanımının önemli olduğu bu dönemi haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin vermeyeceklerini bildirdi.
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