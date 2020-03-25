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Ankara Üniversitesi tanı kiti projesi için kolları sıvadı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Hücre doku bankacılığından gen tedavilerine kadar birçok araştırma yapan üniversitemiz, şimdi koronavirüs için ilaç, aşı ve tanı kiti projesiyle kolları sıvadı. " dedi.
 25 Mart 2020 23:11
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Ankara Üniversitesi tanı kiti projesi için kolları sıvadı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel kriz olarak tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiğini belirtti.

Koronavirüsle mücadele sürerken, yerli ve milli ürün geliştirme amacıyla yürütülen çalışmaların da teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden İbiş, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ilaç, aşı ve tanı kiti üretimi amacıyla seferber olduğunu aktardı.

Üniversitelerin de bu sürece katkı vermesi gerektiğinin altını çizen Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Hücre doku bankacılığından gen tedavilerine kadar birçok araştırma yapan üniversitemiz, şimdi koronavirus için ilaç, aşı ve tanı kiti projesi için kolları sıvadı. Bu anlamda çalışmalarımız için üniversitemizden 20'den fazla akademisyen adeta seferber oldu diyebilirim. Bununla birlikte projelerde başka üniversitelerden paydaş öğretim üyeleri de bulunuyor. TÜBİTAK destekli yürütülmesi planlanan projelerde, 'Covid-19 için Terapötik Moleküllerin Geliştirilmesi', 'Covid-19 için Moleküler Tanı Kiti Geliştirilmesi', 'Covid-19'a Maruziyet Riski Yüksek Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyonu Engellemek Amacıyla Hidroksiklorokinin Etkinliğinin Araştırılması' ve 'Covid-19'a Yönelik Elektrokimyasal Biyosensör Temelli Tanı Sistemi' başlıkları öne çıkıyor."

Genç yaşlı herkesin koronavirüse yakalanabileceği uyarısında bulunan İbiş, hastalığın, herkese eşit şekilde davrandığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş, "Sosyal mesafeye dikkat edelim, hijyenimize özen gösterelim, evde kalalım, sabredelim ve bu virüsü birlikte yeneceğimize inanalım" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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