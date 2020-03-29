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İYEP ve evde eğitim kapsamında okutulan derslere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve evde eğitim kapsamında okutulan dersler, haftada 3 saati geçmemek şartıyla, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretlerinin hesabında dikkate alınması gerekmektedir.
 29 Mart 2020 00:02
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İYEP ve evde eğitim kapsamında okutulan derslere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.11.2019 tarih ve 22270621 sayılı yazılarıyla Öğretmenlerin, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ile evde eğitim kapsamında okuttukları derslerin ve ders dışı eğitim çalışmalarının, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretlerinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 11. maddesinde; "Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede öğretmenlerin, Karar kapsamında aylık ve ek ders ücreti karşılığında fiilen okuttukları dersler bakımından herhangi bir ayrıma gidilmeksizin (ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve evde eğitim kapsamında okutulan dersler de dahil) ve haftada 3 saati geçmemek şartıyla, fiilen okuttukları derslerin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretlerinin hesabında dikkate alınması gerektiği, fiilen okutulan ders kapsamında bulunmayan ders dışı eğitim çalışmalarının ise hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

İşte görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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