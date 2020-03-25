1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti eski İl Başkanı, koronavirüse yakalandı

Eski Adana AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, koronavirüsü yendiğini açıklayarak, devletin aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.
 25 Mart 2020 23:26
Yazdır
AK Parti eski İl Başkanı, koronavirüse yakalandı

Eski Adana AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, korona virüsü yendiğini açıklayarak, devletin aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse geçen hafta eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni de (51) yakalandı. Hastanede 1 hafta tedavi gören Yeni, virüsü atlatıp taburcu oldu. Sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yayınlayan Yeni, devletin aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirtti. Şuanda evinde tedavisine devam edildiğini açıklayan Fikret Yeni, şu ifadeleri kaydetti:

"Tüm insanlığın mücadele ettiği Kovid-19 salgını artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz bu hastalık bize bulaşmaz noktasında bir düşünceye sahip olmamalı, azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın açıkladığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız. Şahsıma da geçtiğimiz hafta içerisinde Kovid-19 teşhisi konuldu. Başarılı bir tedavi süreci sonunda taburcu edildim ve tedavime izole edilmiş şekilde artık evimde devam ediyorum. Hastalığı tecrübe etmiş birisi olarak uyarılara riayet etmenin öneminin altını çizmek istiyorum. En iyi tedbirin kendimizi izole etmek, sosyal mesafeyi korumak olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalı, sevdiklerimiz ve kendimiz için mutlaka evde kalmalıyız. Bu süreci ülke olarak birlik ve beraberlikle en başarılı şekilde aşacağımıza eminim. Unutmayalım; hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Ve hiç bir sosyal aktivite sevdiklerimizden, ailemizden, yaşlılarımızdan, büyüklerimizden ve milletimizden daha fazla ehemmiyete sahip olamaz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı
26 Mart 2020 00:35		 Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi
26 Mart 2020 00:21
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs'ten kaçış yok
26 Mart 2020 00:07		 Manisa'ya şehit ateşi düştü
25 Mart 2020 22:50
Bakırköy'de koronavirüs testi kuyruğu daha da uzadı
25 Mart 2020 22:23		 İlahiyat ve sanat camiası 'Evinde kal' çağrısında bulundu
25 Mart 2020 22:18
Gözetimi altındaki öğrenci, yurtlardaki konforu paylaştı
25 Mart 2020 22:08		 Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükseldi
25 Mart 2020 21:26
Sosyal medyada gündem olan dede bakın kim çıktı!
25 Mart 2020 20:38		 Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi
25 Mart 2020 20:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:35 - Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı00:21 - Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi00:15 - Erdoğan: 53 bin kişi evlerinde izleniyor00:07 - Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs'ten kaçış yok00:06 - 26 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı00:03 - Hastaneden kaçan kişi, polisi harekete geçirdi00:01 - Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret00:01 - Barış Pehlivan'a darp iddiasına ilişkin karar açıklandı23:52 - Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' teslimatı
23:47 - Ordu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan şahıslara ceza23:41 - Fahrettin Koca: 15 hastamız hayata veda etti23:37 - Veteriner hekim motosiklet kazasında hayatını kaybetti23:31 - Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı23:26 - AK Parti eski İl Başkanı, koronavirüse yakalandı23:21 - '2 askerimizi şehit eden PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi'23:16 - 'Devlet, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının yanındadır'23:11 - Ankara Üniversitesi tanı kiti projesi için kolları sıvadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs'ten kaçış yok
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
26 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Hastaneden kaçan kişi, polisi harekete geçirdi
Erdoğan: 53 bin kişi evlerinde izleniyor
Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Barış Pehlivan'a darp iddiasına ilişkin karar açıklandı
Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hantavirüs 5
prens charles'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 2
sayenizde 1
Okullarin 30 nisan'a kadar tatil edilmesi 4
dilek tahtalı 2
komando dede 1
33 yaşındaki kadının corona'dan ölmesi 2
mustafa cengiz 1
çiftlerin birbirine benzemesi 1
özlemek 1
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam