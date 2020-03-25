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Veteriner hekim motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Burdur'da meydana gelen motosiklet kazasında veteriner hekim yaşamını yitirdi.
|25 Mart 2020 23:37
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Burdur'da meydana gelen motosiklet kazasında veteriner hekim yaşamını yitirdi.
İbrahim Utku Acar (38) idaresindeki 07 AGV 931 plakalı motosiklet, Burdur- Fethiye kara yolu kuş gözlem kulesi yakınlarında demir bariyere çarparak refüje devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Acar, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Veteriner hekim olduğu bildirilen Acar'ın motosikletini kısa süre önce aldığı öğrenildi.
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