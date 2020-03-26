1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ 2020/5 KPSS tercihleri (Sağlık Bakanlığı

Simülasyonlu KPSS 2020/5 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2020/5 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 1 Nisan'da sona erecek. Toplamda 17 bin 956 kontenjan için tercih alınacak.
 26 Mart 2020 11:10
Yazdır
Simülasyonlu KPSS 2020/5 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2020/5 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 1 Nisan'da sona erecek. Toplamda 17 bin 956 kontenjan için tercih alınacak.

KPSS ROBOTU

Tercihte bulunacak adaylar, https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2020/5/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.

SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN

Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://kpss.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.

O KADROYU TERCİH EDENLERLE KONUŞUN

Memurlar.net sisteminde, her bir kadronun özel sayfası bulunmaktadır. Üyelik girişi yaptıktan sonra yorum yazarak bu kadroyu tercih edecek diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

Tercih yapacak adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ

Bu tür personel alım haberlerinden anlık haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz

Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
26 Mart 2020 10:05		 32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
25 Mart 2020 14:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:06 - 1500 kişi polis eşliğinde Karabük'e gönderildi13:01 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 206. gününde sürüyor12:57 - Yargıtay Başkanı: Bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum12:53 - Rize'ye girişlerde, 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması başlatıldı12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:48 - İtalya'da 16 yıl önce açılan koronavirüs pankartı!12:42 - 'Provokatif paylaşımların yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C'12:39 - Marketteki sütleri içip, paylaşan çocuk 15 gün evden çıkamayacak12:37 - 'Çiftçilere yaklaşık 1,9 milyar liralık destek ödemesi yapılacak'12:35 - Tuncay Şanlı, Sakarya'daki otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
12:29 - Koronavirüs haberlerinde dikkat edilecek hurafeler12:25 - Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki12:21 - Bankaya gidemeyen yaşlı kadının sorunu Valinin açtığı telefonla çözüldü12:17 - Gece bekçileri hırsızlık girişimini engelledi12:13 - Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı12:10 - Koronavirüs salgını nedeniyle tüp bebek tedavilerine ara veriliyor12:09 - Gün ortası döviz fiyatları12:06 - Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine 'Koronavirüs' mektubu gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
Gaziantep'te, tüm personele, serbest kıyafet izni geldi
Bazı ürünlerin 'ÖTV' oranına zam yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personelin yer değişikliğini yapacak
Bilim Kurulu Üyesi: Bu hastalığın %93'ü kendiğinden iyileşecek
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 3
Pol Pot 1
Okullarin 30 nisan'a kadar tatil edilmesi 4
15.05.2016 fenerbahce vs cska moskova maçı 1
prens charles'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 2
buse terim'in allah hepinizin belasını versin tweeti 2
instagram'da bir şeylere meydan okumak 3
23.03.2020 işe gidenler 1
44 yaşındaki banka çalışanının corona virüsten ölmesi 1
cüneyt özdemir 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam