Simülasyonlu KPSS 2020/5 robotu yayında
|26 Mart 2020 11:10
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Memurlar.net olarak hazırladığımız 2020/5 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 1 Nisan'da sona erecek. Toplamda 17 bin 956 kontenjan için tercih alınacak.
KPSS ROBOTU
Tercihte bulunacak adaylar, https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2020/5/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.
SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN
Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://kpss.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.
O KADROYU TERCİH EDENLERLE KONUŞUN
Memurlar.net sisteminde, her bir kadronun özel sayfası bulunmaktadır. Üyelik girişi yaptıktan sonra yorum yazarak bu kadroyu tercih edecek diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.
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