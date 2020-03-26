Papa ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi
Katolik kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte koronavirüs tespit edildi
|26 Mart 2020 14:08
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Katolik kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte korona virüs tespit edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa 2. Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Papa Francis'e daha önce korona virüs testi yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.
Öte yandan Vatikan'da 4 kişide korona virüs tespit edildi.
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