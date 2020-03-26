TOKİ'den ev alanların taksit ödemeleri ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklama ile TOKİ'den ev alanların taksit ödemelerinin iki ay ertelendiğini duyurdu
|26 Mart 2020 14:25
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklama ile TOKİ'den ev alanların taksit ödemelerinin iki ay ertelendiğini duyurdu.
Murat Kurum'un yaptığı açıklama şu şekilde
Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.
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