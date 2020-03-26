Valilikten 'koronavirüsten ölüm' iddiasına ilişkin açıklama
|26 Mart 2020 16:45
|Yazdır
Zonguldak Valiliği, basında yer alan "bir kişinin koronavirüsten öldüğü" haberlerine ilişkin, hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını ve defin işleminin tedbir amaçlı önlemler alınarak yapıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün vefat eden S.K.S. isimli erkek hastanın, 56 yaşında ve şeker hastalığının mevcut olduğu belirtildi.
Hastanın, akciğer enfeksiyonu nedeniyle sık sık hastanede tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Yine 20 Mart'ta akciğer enfeksiyonu teşhisi nedeniyle hastaneye yatırılmış, 25 Mart'ta vefat etmiştir. Hastanın yapılan Kovid-19 PCR testi negatif gelmiştir. Defin işlemi, ölüm olaylarında şüphe varsa teyit olmasa da her ihtimale karşı teyit varmış gibi tedbir amaçlı olarak gerekli önlemler alınarak yapılmıştır. Ayrıca, vefatı nedeniyle bugün defnedilecek olan E.B. isimli 82 yaşında erkek hasta, dün Devrek Devlet Hastanesine solunum sıkıntısı nedeniyle başvurmuş olup yoğun bakım ihtiyacı olduğundan Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, vefat etmiştir.
Vefat eden hastamızın alınan örnek sonucu henüz çıkmadığından yukarıda vurgulandığı gibi Kovid-19 pozitif gibi önlemler alınıp defnedilecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediyeden koronavirüs önlemi: Dezenfekte tüneli
26 Mart 2020 18:33
|300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü
26 Mart 2020 18:31
|Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı
26 Mart 2020 18:25
|Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: Oğlum bunun içinden harçlık alın
26 Mart 2020 18:23
|Başsavcılıktan, cezaevinde koronavirüs iddialarına yalanlama
26 Mart 2020 18:15
|Sosyal mesafeye 'Bir elin nesi var iki elin riski var' mesajıyla dikkat çektiler
26 Mart 2020 18:11
|Karabük'te çekirge istilası korkuttu
26 Mart 2020 17:25
|Beykoz'da 'Koronavirüs mezarlığı' iddiası
26 Mart 2020 16:31
|Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının isim ve fotoğrafına soruşturma
26 Mart 2020 16:20
|Yaşlı çiftten ihtiyaçlarını karşılayan görevlileri duygulandıran teşekkür notu
26 Mart 2020 15:57