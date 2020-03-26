Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|26 Mart 2020 17:29
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,4490
|6,4500
|6,4020
|6,4030
|Avro
|6,9640
|6,9650
|7,0160
|7,0170
|Sterlin
|7,5620
|7,6000
|7,6650
|7,7040
|İsviçre Frangı
|6,5560
|6,5890
|6,5920
|6,6250
|ANKARA
|ABD Doları
|6,4430
|6,4560
|6,3770
|6,4100
|Avro
|6,9580
|6,9720
|6,9800
|7,0250
|Sterlin
|7,5800
|7,9500
|7,7360
|7,7500
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