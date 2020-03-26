Asansör düğmesine ayağıyla basan kişi tepki çekti
Esenyurt'ta, bir apartmanın asansörüne binen kişinin düğmeye ayağıyla basması güvenlik kamerasına yansıdı.
|26 Mart 2020 22:16
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Esenyurt'ta, bir apartmanın asansörüne binen kişinin düğmeye ayağıyla basması güvenlik kamerasına yansıdı.
Koronavirüs nedeniyle, insanlar başta asansörler olmak üzere toplu olarak kullanılan alanlarda daha dikkatli hareket etmeye çalışıyor.
Ancak, Örnek Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay karşısında şaşkına döndü.
Yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir erkek şahsın, ayaklarıyla düğmelere basması, site sakinlerinin tepkisine neden oldu.
Görüntülerde, elinde marketten aldığı ürünlerle asansöre binen şahsın ayağıyla düğmeye basması yer alıyor.
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