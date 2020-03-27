İspanya'da sağlık sistemi çöktü, OHAL ilan edildi

İtalya'nın ardından İspanya'da koronavirüsten ölümler hızla artıyor. Ülkede yaşayan Türkler de ateş üstünde. 20 yıldır İspanya'da yaşayan turizmci Hakan Gürbüz Tekin de onlardan birisi. Hem kendisine hem de acil serviste çalışan doktor eşi Remei Munyoz Escobar'a virüs bulaştığını aktaran Tekin, karantinada kalarak hastalığı yendiklerini belirtti. İspanya'daki yetersizlikler dolayısıyla sağlıkçıların büyük bölümüne virüs bulaştığını dile getiren Tekin şunları kaydetti:





DOKTOR SIKINTISI VAR

"Doktorların yüzde 30'unda virüs var. Eşimin çalıştığı hastanede doktorların büyük çoğunluğu koronavirüs taşıyor. Yeterli teçhizat olmadığı için doktorlarda çok fazla koronavirüs vakası var. Örneğin eşimin çalıştığı hastanede 19 doktor var ve bunların yedisinde koronavirüs çıktı. Ancak durumları kötü değil ve çalışmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta eşimi hastaneden aradılar ve bir hastasında koronavirüs çıktığını söylediler. 'Sende de virüs olabilir panik yapma, eğer semptomlar başlar ise bize bilgi ver' dediler."

ALIŞVERİŞE DAHİ GİTMİYORUZ

"Eşimde de çıktı, üç dört gün evde kaldı ve semptomlar görülmeyince hastaneye çalışmaya gitti. Çünkü çok ciddi doktor sıkıntısı var. Tıp öğrencileri bile çalışıyor. Hastaneler de yetersiz. Otelleri, spor salonlarını, fuar alanlarını da hastaneye çevirdiler. Hastanede görüştüğüm doktorlar 300- 400 bin kişi beklediklerini söyledi. Karantinayı 15 gün daha uzattılar. Çoğunluk karantinaya uydu. Alışverişe dahi gitmiyoruz. Dışarı çıkmayı hiç düşünmüyorum bu hafta."

İLK BAŞTA PANİK OLDUM

Kendisine virüs bulaştığını ve testler pozitif çıkınca kendini evde karantinaya alındığını aktaran Tekin şöyle devam etti: "İlk duyduğumda panik oldum. Fakat doktorlar beni rahatlattı. Moralinizi bozmanın anlamı yok. 14 gün eve kapandım. Eşim hastaneden beni sürekli aradı ve durumumu takip etti. Kızımı da kayınbiraderime gönderdik. Onların da çocukları var ve uzun zamandır evden çıkmıyorlar. Sağlıklı beslendim. Bol bol uyumamı tavsiye ettiler. Sadece bir kere ateşlendim. İlk bir iki gün biraz sarsıcı geçti. Daha sonra öksürük, halsizlik gibi belirtiler ben de olmadı. Sanırım bünyemin güçlü olmasından kaynaklı. Tabi herkes bu kadar şanslı değil. Çünkü son zamanlarda genç dediğimiz 30-40 yaş grubunu da etkilemeye başladı. Tekrar test yaptılar ve sonuç negatif. Hastalığı atlattım."

Yaşlıların durumu içler acısı

Her gün bir ölüm haberi aldıklarını söyleyen Tekin, şunları anlattı: "Bu hafta bir arkadaşımın annesi vefat etti. Geçen hafta da başka bir arkadaşımın annesi vefat etmişti. Epey ölüm haberi aldık. O nedenle biraz stresliyiz. Moral olarak kötü durumdayız. İspanya'nın yaşlı nüfusu çok fazla. Özellikle Madrid'deki huzurevlerinde çok fazla ölüm var. Mesela bir huzurevinde 75 kişi kalıyormuş, 35 kişide koronavirüs görülmüş ve 19'u çok kısa bir sürede hayatını kaybetmiş. 37 yaşındasağlıklı genç bir polis hiçbir hastalığı yokken koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu biraz insanlar arasında panik yarattı. Herkes havalar düzelince geçecek diye düşünüyordu. Ama biliyorsunuz İspanya zaten sıcak bir ülke. Özellikle adalar bölgesinde şu anda hava iyi ama orada da vakalar var."

4 bin 89 ölüm

İspanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı. Ülkede salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a, vaka sayısı da bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 578 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.

Hatice Saka