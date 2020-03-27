Test sayısı 10 bini aşacak

Hastanelerdeki PCR cihazlarının sayılarını artıran Sağlık Bakanlığı, bu sayede yapılan test sayılarını artırarak salgının yayılmasının önüne geçecek. PCR cihazlarıyla uyumlu hızlı tanı koyan kitler sayesinde aynı anda yüzlerce vakaya ilişkin sonuca en fazla 1,5 saat içerisinde ulaşılabilecek. Bu sayede günde 5 bin civarlarında yapılan test sayısının yarından itibaren 2 katına çıkarak 10 bini aşması ve bu sayının da kısa süre içerisinde hızla artarak günde 50 bin seviyelerine ulaşması bekleniyor.

ZİNCİRİ KIRACAK ADIM

Kovid-19 tanısı konulan vakanın temas ettikleri kişilerde daha net sonuç almak için PCR hızlı kitleri uygulanıyor. PCR cihazlarıyla uyumlu çalışan hızlı tanı kitleri sayesinde Kovid-19 tanısı konan vakanın temaslı olduğu kişilere ilişkin tanı daha net konularak hastalığın yayılmasının önüne geçiliyor.

TÜM YURDA DAĞITILACAK

Öte yandan, Kovid-19 tespitini 15 dakikada yapabilen Real Time hızlı kitleri ise PCR cihazı gerekmediğinden 81 ilde Kovid-19 testi yapılabilecek. Bu sayede yurdun en uç köşesinde bile hastalığa dair tanı koyulacak. Ayrıca ikinci adımda da PCR hızlı kitleri kullanılarak çifte testle hastalığın yayılması ve zincirin kırılması sağlanacak.

Burak Çelik