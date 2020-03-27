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İnfaz'dan önce 'erken yaşta evlilik' sorunu çözülecek

Erdoğan başkanlığında yapılan son toplantıya katılan üst düzey bir isim, "Evlenmişler bitmiş. Zaten getirdiğimiz cezalarla artık erken evlilik olmaz. Ancak ortada bir mağduriyet var, özellikle çocuklar açısından" dedi
 27 Mart 2020 09:33
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İnfaz'dan önce 'erken yaşta evlilik' sorunu çözülecek

Hürriyet Gazetesinden Hande Fırat AK Parti'nin infaz düzenlemesi ve erken yaşta evlilik düzenlemeleri hakkında son durumu köşesinde paylaştı.

Fırat, köşesinde konuya ilişkin edindiği bilgileri şu şekilde duyurdu:

Virüs yasakları başlamadan önceki son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına üç çocuğuyla gelen bir kadın, bu konu nedeniyle yaşadığı mağduriyeti anlatmış. Cumhurbaşkanı, grup başkanvekillerini bir kere daha görevlendirmiş.

Erdoğan başkanlığında yapılan son toplantıya katılan üst düzey bir isim, "Evlenmişler bitmiş. Zaten getirdiğimiz cezalarla artık erken evlilik olmaz. Ancak ortada bir mağduriyet var, özellikle çocuklar açısından" dedi.

Düzenleme yasalaşırsa yaklaşık 300 kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Yüzde 80'inin Roman olduğu bilgisi var. Romanların hem AK Parti hem CHP milletvekillerinden düzenli olarak bu konuyla alakalı talepte bulundukları ifade ediliyor.

Düzenlemede çiftler arasında 15 yaş olmasının göz önünde bulundurulabileceği, cezaevinden çıkan kişinin kusuru nedeniyle beş yıl içinde bir boşanma yaşanırsa kişinin cezasının geri kalanını tamamlamak üzere yeniden cezaevine gönderilmesi üzerinde duruluyor.

Maddelerin yazımının partiler arası uzlaşı çerçevesinde yapılması planlanıyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Hande Fırat infaz düzenlemesine ilişkin edindiği bilgiler ise: :

AK Parti siyasi mutabakatın önemli olduğunu düşünüyor, bu nedenle de sonuna kadar mutabakat arayacaklarını söylüyorlar. Af olarak yorumlanmaması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Cezaevlerinde virüs önlemlerinin hassasiyetle uygulandığı belirtiliyor. Ancak yine de doluluk oranına dikkat çekiliyor. Cezaevlerindeki sayı şu an 300 bin. Kapasite ise 120 bin.

Suç ve ceza ilişkisi açısından sorun var. Bazı cezaların yüksek olduğu, üstelik yüksek cezaya rağmen rehabilitasyon ve ıslah sisteminde sorun olduğu tespiti yapılıyor.

İnfaz düzenlemesiyle birlikte farklı ceza türlerinin de gündeme geleceği belirtiliyor.


Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kapsam dışında tutulacak. Yine Erdoğan başkanlığındaki toplantıya katılan bir kaynağım, "Cinsel suçlara af asla yok. Olduğunu söylemek külliyen yalan" dedi.

AK Parti, diğer partilerden önerilerini içeren metin istedi. Partiler çalışıyor. İYİ Parti, AK Parti'nin metnini kamuoyuna açıklamasını, sürecin şeffaf yürütülmesini istedi. AK Parti'nin muhalefetle yaptığı görüşmelerde, muhalefet partileri tarafından "yeniden yargılama" sisteminin tekrar çalışır hale getirilmesi önerisi de yapıldı.

Partilerin üzerinde konuştuğu metin yasalaşırsa ilk etapta 40 bin, zaman içinde yaklaşık 100 bin kişinin düzenlemeden yararlanması bekleniyor.
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