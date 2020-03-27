Koronavirüs evsizleri de etkiledi: 10 bin evsiz risk altında
|27 Mart 2020 09:47
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Dünyayı kırmızı alarma geçiren Covid -19 salgını nedeniyle, vatandaşlar adeta eve kapanırken, evsizler ise yine sokakta kaldı. Yaşam şartları nedeniyle vücut dirençleri oldukça düşük olan evsizler, koronavirüs salgınında en büyük risk gruplarından birini oluşturuyor. İstanbul'da yaklaşık 10 bin evsiz yaşarken, bu kişiler temel ihtiyaçlarını giderebilmek için park, istasyon ve hastane gibi kalabalığın yoğun olduğu alanlarda yaşıyor. Bu durum da evsizlerin salgına maruz kalma riskini artırıyor.
EN ÖNEMLİ RİSK GRUBU
6 yıldır her akşam evsizlere çorba dağıtan Çorbada Tuzun Olsun Derneği (ÇOTUN) yaptığı araştırmayla, evsizlerin salgındaki en önemli risk grubu olduğunu ortaya koydu. Raporda, koronavirüs salgınının en net belirtilerinden olan solumun güçlüğü şikayetinin evsizler arasında yaygınlaştığına dikkat çekildi. Amerika'da yapılan bir araştırmanın detaylarına yer verilen raporda, evsizlerin yüzde 30'unda kronik akciğer hastalığı tespit edildiği vurgulandı. 2014 yılında Türkiye'de yapılmış bir çalışmaya göre ise evsizlerin yüzde 19'u solunum güçlüğü şikayetiyle hastanelerin acil servislerine başvurdu.
EVSİZLERE SOSYAL İZOLASYON
Koronavirüs salgınında yaşlı bireylerin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken ÇOTUN, yaşlı evsizlerin ciddi ölüm riski taşıdığına vurgu yaptı. Genç nüfusun ise izole olamadığı takdirde taşıyıcı olarak toplum sağlığını tehdit edeceğine dikkat çeken ÇOTUN Derneği Başkanı Ahmet Türker, "Dünya Sağlık Örgütü, herkesin kapalı alana alınması gerektiğini açıkladı. Bu açıklamaya evsizler de dahil. Herkes evinde ama evsizler dışarıda. Dünyada hiçbir devlet ihtiyacı karşılayacak kadar bütçe ayırmıyor, yer sıkıntısı var. Evsizlerin hem kendileri için hem de toplum sağlığı açısından sosyal izalasyon alanları oluşturulmalı" dedi. Sokakta çadır modeliyle sosyal izolasyon alanları oluşturulmasının hem pratik hem de ekonomik olacağını savunan Türker, "Belli alanlarda tek kişilik çadırlar mümkün olmuyorsa, küçük gruplar halinde karantina çadırları hazırlanabilir" diye konuştu.
BU RAPOR BİR İLK
Koronavirüs salgını kapsamında evsizlere yönelik çözüm odaklı ilk rapor olma özelliği taşırken, ÇOTUN raporu, BM ve İçişleri Bakanlığı'na da sundu. Koronavirüs üzerinden çözüm üretirken evsizlik sorununa çözüm bulmak için kalıcı adımların atılması gerektiğini belirten Türker, "Biz bu konuda evsizlerin sokaktan büyük oranda kopararak toplum içerisine kazandıracak yeterliliğe sahibiz. Çadırların evsiz olmayan bireylere verilmemesi için Çorbada Tuzun Olsun Derneği olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar çorbamızla ulaştığımız binlerce insandan bilgilerini kayıt altına alarak takip ettiğimiz 650-700 evsizin verisinden, sahaya çıkarak yapacağımız tespitlerle aktif şekilde ulaşabileceğimiz evsiz bireylerin listesini hazırlayabiliriz" dedi.
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