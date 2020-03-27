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Özel hastaneler zararda

2020'nin ilk 2 ayında gelirlerinde yüzde 20 düşüş yaşayan özel hastanelere bir darbe de koronavirüsten geldi. İlk virüs haberlerinin ardından işlem kaybı yüzde 70'i bulan özel hastanelerden bazıları çalışanlarına izin kullandırmaya başladı.
 27 Mart 2020 09:52
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Özel hastaneler zararda

İSTANBUL - Ekonomik durgunluk nedeni ile 2019'da yüzde 7'ye yakın, 2020'nin ilk 2 ayında ise yüzde 20 ciro kaybı yaşayan özel hastanelere bir darbe de koronavirüsten geldi. İlk vakanın görüldüğü günden bu yana hasta sayısı ve gelirleri yüzde 70'ten fazla düşen kurumlar, kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı tarafından geçen hafta yayınlanan genelge ile 3. basamak yoğun bakım ünitesine sahip 300'e yakın özel hastane hali hazırda pandemi hastanesi olarak ilan edilirken geriye kalan 200 civarı özel kurum ise virüs korkusu nedeni ile hasta kaybı yaşadı. Gelir kaybeden hastanelerden kimisi çalışanlarına yıllık izin kullandırırken, kimisi de ücretsiz izin kullandırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın en son yayınladığı 2018 Yılı Sağlık İstatistiklerine göre, Türkiye'de toplamda 1.500 civarında hastane bulunuyor. Bu hastanelerin 577'si ise özel ve vakıf hastanelerinden oluşuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı Seyit Karaca, ilk vaka açıklaması ile birlikte özel hastanelerde yüzde 70'ten fazla işlem kaybı olduğunu söyledi.

Genelge yanlış algılandı

Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi konusunda yanlış algılama olduğuna dikkat çeken Karaca, "Bakanlık 3. derece yoğun bakıma sahip üniversite, kamu ve vakıf üniversitesi hastanelerini pandemi hastanesi ilan etti. Bakanlığın yayınlamış olduğu genelgede acil olmayan ameliyatların da ertelenmesi gerekliliği dile getirildi. Yanlış algı, ertelenen ameliyatlar ve virüs korkusu nedeni ile yüzde 70'ten fazla poliklinik ve işlem kaybı oluştu özel hastanelerde. Bunu ciro anlamında değerlendirirsek yüzde 70'ten çok daha fazlaya tekabül eder" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre özel ve vakıf hastanelerinde 300 binden fazla sağlık çalışanı istihdam ediliyor. Karaca, hali hazırda gelir kaybı yaşayan hastanelerden ücretsiz izin, ya da yıllık izin kullandırma gibi haberlerin gelmeye başladığını söyledi. Özel hastanelerde 3. basamak yoğun bakım rakamının çok daha yüksek olduğunu belirten Karaca, 300 civarı özel ve vakıf hastanesinin pandemi hastanesi ilan edildiğini, geriye kalanların ise normal işlemlerine devam etiğini söyledi.

Yüzde 20 düşüş zaten vardı

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Güzel de özel sektörün zaten geçtiğimiz aylarda genel dünya konjonktüründeki genel etkilenmelerden dolayı yüzde 20 civarında bir iş kaybı yaşadığını söyledi. Yeni yıl sürecinden sonra da daralmanın devam ettiğini anlatan Güzel, koronavirüsün etkisinin ise önümüzdeki dönemlerde daha net ortaya çıkacağını belirtti.

"Yeni tebliğle fatura kesemedik"

Özel hastanelerin önemli bir kısmı SGK ile anlaşmalı ve kurumlar, 2008'den beri aynı sağlık uygulama tebliği fiyatları ile hizmet veriyordu.

3 Mart itibari ile söz konusu tebliğde fiyatlar yeniden düzenlendi. Seyit Karaca, yıllardır tebliğ fiyatlarının artırılması için uğraştıklarını ancak daha yeni fiyatlar ile fatura kesemeden bu kez koronavirüs darbesi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bu nedenle hastanelerin önemli bir kısmının geçmişten gelen finansal sıkıntılar yaşadığını anlatan Karaca, "Son gelişmelerin de etkisi ile mevcut cari ödemeler, kredi ödemeleri, maaşlar, SGK primleri, muhtasarlar gibi alanlarda hastanelerin önemli bir kısmı zorlanacak.

Gündemde yok ama sokağa çıkma yasağı ilan edilip tüm işletmeler kapatılsa bile kapanmayacak tek işletme hastanelerdir. Bu nedenle bir takım desteklere ihtiyaç var" dedi. Karaca, aksi halde özel hastanelerin önemli bir kısmının kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

Pandemi genelgesine yeni öneri

500'den fazla özel hastanede pandemi hastanesi kriterlerine uymayan 200 civarı hastanenin de ileriki dönemde pandemi hastanesi olabileceğini anlatan Seyit Karaca, şu an için vaka sayısına bakıldığında henüz erken olduğunu dile getirdi. Karaca, hali hazırda uygulanan pandemi genelgesi için de yeni bir öneri sundu. Karaca, "Bakanlık ile de bu konu ile ilgili görüşmek istiyoruz. İllerde 3. Derece yoğun bakım ünitesine sahip tüm hastanelerin pandemi hastanesi olarak ilanı yerine ortak bir personel ve ekipman havuzu oluşturulsun. Belirli bir hastaneden başlanarak vaka sayısı itibari ile dolmalar oldukça diğer hastanelere yayılacak bir model geliştirilebilir. Böylece tüm hastaneler daha verimli kullanılabilir. Diğer hastaneler de daha steril çalışacak, güncel rahatsızlıklar tedavi edilece ve halk sağlığı etkilenmeyecek" diye konuştu.

Yener KARADENİZ
Dünya
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