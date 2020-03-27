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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 27 Mart 2020 09:53
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,40706,4080
Avro7,08707,0880
Sterlin7,83807,8770
ANKARA
ABD Doları6,37506,4250
Avro7,04107,1010
Sterlin7,77007,9270
Anadolu Ajansı
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