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E-ticaret sitesi, çalışan sayısını yüzde 20 arttırdı

Kitapsec.com, Koronavirüs salgınından dolayı, personel azaltmak yerine, çalışan sayısını yüzde 20 arttırarak, istihdama katkı sağladı
 27 Mart 2020 09:16
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E-ticaret sitesi, çalışan sayısını yüzde 20 arttırdı

Coronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ticari ve ekonomik hayatı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bu süreçte hükümet de ekonomik dengelenmenin sağlanması için destek paketlerini açıklıyor.

Gelinen noktada ticari hayat çok hızlı bir şekilde elektronik ortama kaymakta ve e-ticaret siteleri de özellikle istihdam alanında iş arayanlara umut ışığı olma yolunda ilerliyor. Evde kalınan ve kalınması gereken bu günlerde küçükten büyüğe tüm hane halkının keyifli ve kaliteli zaman geçirmesinin yolu kitap oluyor. Kitap temini konusunda ülkede akla ilk gelen e-ticaret sitelerinden biri olan kitapsec.com da, bir yandan artan talebe en iyi şekilde cevap vermeye çalışırken bir yandan da istihdam yaratma çabası ile çalışmalarını yürütmekte.

Kitapsec.com, son iki haftada çalışan sayısını %20 arttırarak 150 çalışan ile yoluna devam ediyor..

Memurlar.net olarak konuştuğumuz Kitapsec.com'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Candan, yeni makine parkurları kurmak maliyet açısından daha hesaplı olsa da, ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda fazladan bir kişiyi dahi istihdam edebilmenin daha önemli olduğunu ve bu amaçla önümüzdeki bir ay içerisinde yaklaşık 50 kişiyi daha istihdam etme hedef ve amacında olduğunu söyledi.

Dileğimiz odur ki kitapsec.com gibi e-ticaret şirketleri olmak üzere bu süreçte talep artışı yaşayan tüm şirketlerimiz aynı bilinç ile hareket ederek işsizliğin azaltılmasına ve refah düzeyinin artmasına katkı sağlarlar diye konuştu.
Memurlar.Net
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