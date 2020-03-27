Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı
Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ve yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek projenin ihalesi 21 Mayıs'ta yapılacak
|27 Mart 2020 09:56
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Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nde Nakkaş-Başakşehir kesiminin (bağlantı yolları dahil) yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşası için ihaleye çıkıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir kesimine yönelik ihalenin geçici teminat tutarı 25 milyon lira olarak belirlendi. İhale 21 Mayıs saat 10.30'da, Karayolları Genel Müdürlüğünde tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak. Projenin YİD modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.
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