Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tokat'ta karantinadan kaçan kişi yakalanıp tekrar karantinaya alındı
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada olduğu hastaneden kaçan kişi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı.
|27 Mart 2020 10:00
|Yazdır
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada olduğu hastaneden kaçan kişi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı.
Tokat Devlet Hastanesinde 4 gün önce koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan A.Ü. (74), gece saatlerinde hastaneden kaçtı.
Hastane görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine polis, yakınlarından A.Ü'nün evine gittiğini öğrendi.
Bunun üzerine sağlık görevlileriyle eve giden polis, A.Ü'yü alarak yeniden Tokat Devlet Hastanesine götürdü.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Şüpheli kadını polisten kaçırmaya çalıştılar
27 Mart 2020 09:28
|İstanbul'da, 16 bin 900 kaçak tıbbi maske ele geçirildi
26 Mart 2020 22:57
|İngiliz öğretmen evinde ölü bulundu
26 Mart 2020 20:18
|Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi darbedildi
26 Mart 2020 14:24
|Gece bekçileri hırsızlık girişimini engelledi
26 Mart 2020 12:17
|'Online psikoterapi' sahtekarlarına dikkat
26 Mart 2020 10:28
|Sağlık memuru kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
26 Mart 2020 09:28
|Hastaneden kaçtı, koronavirüs şüphesiyle polis alarma geçti
26 Mart 2020 08:46
|Testi bile fırsata çevirdiler
26 Mart 2020 08:35
|İddialar yalanlanmıştı, eczaneden ikinci ölüm haberi geldi
26 Mart 2020 07:55