Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz'' dedi
|27 Mart 2020 10:03
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin il sağlık müdürleri ile toplantı yaptıklarını, corona virüs tehdidine karşı tüm illerde teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürleriyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı.
ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. pic.twitter.com/MShkQITa0TDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs tedbir ve kararlarına uymayanlara 'hapis cezası' uyarısı
27 Mart 2020 11:17
|Bakanlık, iş yerlerinde alınacak 'koronavirüs' tedbirlerini belirledi
27 Mart 2020 11:13
|'TÜRKŞEKER avans ödemelerini erken yapacak'
27 Mart 2020 10:44
|İstanbul'da, 65 yaş üstü kişilere, 300 bin koli yardım paketi
27 Mart 2020 10:38
|Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında
27 Mart 2020 10:14
|OHAL Komisyonunun karar sayısı 105 bini geçti
27 Mart 2020 10:01
|Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı
27 Mart 2020 09:56
|OHAL Komisyonu'ndan karar sayılarına ilişkin açıklama
27 Mart 2020 09:40
|İnfaz'dan önce 'erken yaşta evlilik' sorunu çözülecek
27 Mart 2020 09:33
|Diyanet, hac işlemlerini erteledi
27 Mart 2020 09:17