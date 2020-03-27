Borsa, güne yükselişle başladı
|27 Mart 2020 10:04
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Açılışta BIST 100 endeksi, 306,29 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 91.833,88 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile finansal kiralama, faktoring oldu
Dün, dünya borsalarına paralel alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 2,77 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 91.527,59 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının seyri ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, ekonomi yönetimleri tarafından birbiri ardına uygulamaya alınan teşviklerin piyasaları desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 88.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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