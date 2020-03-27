Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüs bilgilendirme sitesi açtı.
|27 Mart 2020 10:14
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Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de corona virüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.
Sitede ilk corona virüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.
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