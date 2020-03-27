TESK'ten taşımacı esnaf için 'vergisiz akaryakıt' talebi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirtti.

Bu zor dönemde alınan tedbirlerin, virüsten kurtulmada çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Palandöken, "Alınan ve alınacak olan tüm tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz ancak yolcu taşıma sayısı yarı yarıya düşürülen taksici, halk otobüsü, şehirlerarası otobüs, dolmuşçu, servis aracı gibi taşımacı esnafımızın da bu dönemde desteklenmesi, virüsle mücadele için son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 ile mücadelede toplu taşıma esnafının da çok sayıda tedbir aldığına işaret eden Palandöken, "Taşımacı esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir." ifadesini kullandı.