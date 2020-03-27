İstanbul'da, 65 yaş üstü kişilere, 300 bin koli yardım paketi
|27 Mart 2020 10:38
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs salgını önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbullulara evlerinde kalma çağrısı yapan Yerlikaya, 65 yaş üstü İstanbulluların temel ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin gayret içinde olduğunu söyledi.
39 bin 614 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini kaydeden Yerlikaya, özel bir çalışmayı paylaşmak istediğini belirterek şunları söyledi:
"İstanbul Vefa Hizmetleri kapsamında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerin desteğiyle 300 bin koli hazırlıyoruz. Kolilerin teslimine pazartesi gününden itibaren başlayacağız. Mobil uygulama 'getir' tarafından koliler evlere ücretsiz teslim edilecek. Hayırveseverlere ve bu hizmet için 'getir' firmasına teşekkür ediyorum..."
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