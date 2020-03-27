'TÜRKŞEKER avans ödemelerini erken yapacak'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak."
|27 Mart 2020 10:44
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