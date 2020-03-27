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'Salgın bitene kadar market poşetleri ücretsiz olsun'

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu: (Naylon poşetlerin ücretli olması) Bu yasanın içinden geçtiğimiz kritik günlerde revize edilerek vatandaşın plastik tek kullanımlık hijyenik poşetler kullanabilmesi için 25 kuruş ücret zorunluluğunun kaldırılmasını öneriyoruz
 27 Mart 2020 10:45
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'Salgın bitene kadar market poşetleri ücretsiz olsun'

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuzla Eroğlu, koronavirüsle mücadele döneminde hijyen sağlanması için marketlerde plastik poşetlerin ücretli satılması uygulamasının geçici olarak kaldırılmasını istedi.

Eroğlu, yaptığı yazlı açıklamada, tek kullanımlık plastiklerin gıdayla bulaşan hastalıkları önlemenin en ucuz, en kolay ve en güvenli yolu olduğunu bildirdi.

Yıllardır ısrarla "plastik çevre düşmanı değildir, plastik sağlıklıdır" ifadesini kullandıklarını aktaran Eroğlu, bu söylemlerinin son dönemde yaşanılan salgın gibi acı bir olayla onaylandığını kaydetti.

Eroğlu, son çıkan düzenlemelere göre pazar yerleri ve marketlerde artık ürünlerin elle seçilemeyeceği ve plastik poşetlerde sunulacağını, ekmeğin ambalajsız satılamayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararlar halk sağlığı için atılmış önemli adımlardır. Bu salgınla birlikte yeniden gündeme gelse de uzun yıllardır araştırmacılar defalarca kullanılan bez torba ve filelerin viral ve bakteriyel hastalıkların yayılımını artırabileceğini söylüyor. Kovid-19 virüsü, torbaların sık sık yıkanmaması durumunda bulaştırılabilecek patojenlerden sadece biri. Çoğu kişi bu torbaları hiç yıkamıyor. Virüsler üzerinde yapılan bir araştırma, virüs ve bakterilerin alışveriş torbalarında uzun süre yaşayabildiğini söylüyor.

Eroğlu, tüketicilerin gıdaları küçük plastik poşetlere sararak bez torbaya yerleştirmesi, torbayı dikkatle yıkayıp kurutması, serin ve kuru bir yerde saklaması, gıda dışında hiçbir amaç için kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Ancak tüketicilerin büyük kısmının buna uymadığını vurgulayan Eroğlu, geçen yıl başında yürürlüğe giren yasayla marketler ve satış noktalarında naylon poşetlerin ücretli hale getirildiğini hatırlattı.

Eroğlu, "Bu yasanın içinden geçtiğimiz kritik günlerde revize edilerek vatandaşın plastik tek kullanımlık hijyenik poşetler kullanabilmesi için 25 kuruş ücret zorunluluğunun kaldırılmasını öneriyoruz. Bu şekilde hem salgının marketten eve, evden markete taşınması engellenecek hem de bu ortamda aile bütçeleri sarsılan dar gelirli vatandaşa bir rahatlama olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Salgına karşı plastik ürünler kullanılıyor"

Eroğlu, salgına karşı plastik sanayisinin ürettiği ürünlerin kullanıldığından bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Maskeden eldivene, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinden plastik ambalajlara ve tek kullanımlık ürünlere kadar pek çok ürün şu an tüm dünyada kullanılıyor. Plastik düşmanlığının etkisiyle tek kullanımlık bardak ve benzeri plastik ürünleri terk eden birçok fast-food zinciri de bu salgın nedeniyle tekrar bu ürünlere dönüş yaptı. Hijyen açısından kimse bir başkasının kullandığı ürünle yemek ya da içmek istemiyor. Açıkta satılan, ambalajsız gıdalar sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor."
Anadolu Ajansı
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