Mansur Yavaş, sağlık personeli için yurt kiraladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş, Hacettepe Üniversitesi sağlık personelinin talepleri doğrultusunda, yurt kiraladıklarını açıkladı
|27 Mart 2020 11:04
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Yavaş Hacettepe Üniversitesi sağlık personelinin talepleri doğrultusunda, yurt kiraladıklarını açıkladı
Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Hacettepe Üniversitesi sağlık personellerinin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz."
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