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Mansur Yavaş, sağlık personeli için yurt kiraladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş, Hacettepe Üniversitesi sağlık personelinin talepleri doğrultusunda, yurt kiraladıklarını açıkladı
 27 Mart 2020 11:04
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Mansur Yavaş, sağlık personeli için yurt kiraladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Yavaş Hacettepe Üniversitesi sağlık personelinin talepleri doğrultusunda, yurt kiraladıklarını açıkladı

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Hacettepe Üniversitesi sağlık personellerinin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz."
Memurlar.Net
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