İngiz mahkemeden, İpek'in Türkiye aleyhinde fon kullanmasına engel

- Londra'daki İngiliz Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hamdi Akın İpek'in, merkezi Ankara'da bulunan halka açık madencilik şirketi Koza Altın'ın İngiltere'deki iştiraki Koza Limited'e ait fonları kullanmasını önlemeye yönelik tedbir kararı aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Londra'da 10 ve 11 Şubat'ta Yüksek Mahkeme'de görülen 2 günlük duruşmayı takiben, Yüksek Mahkemenin Vekil Hakimi Jeremy Cousins hafta başında önemli bir karar imza attı.

Kararda, tahkimin gerçekliği şüpheli bir belgeye dayandığı için Koza Limited fonlarının tahkim sürecinin takibinde kullanılmaması gerektiğine hükmedildi.

Firari Akın İpek, Koza Limited'in milyonları aşan miktarda nakdini, Türkiye'ye karşı uluslararası tahkim uyuşmazlığında kullanmak istemişti. İpek, mahkemede tahkim masraflarını şahsi mal varlığından karşılayamadığını, Koza Limited kaynakları olmadan tahkim sürecini yürütemeyeceğini iddia etmişti.

Ancak duruşmada, Koza Altın, Akın İpek ve aile üyelerinin 20 milyon doları aşan miktarda tutarı birbirlerine aktardıklarına ve lüks ticaretiyle ilgilendiklerine dair deliller sunuldu.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, İpek'in tahkimi finanse etmek için kendi bünyesinde yeterli tutara erişiminin olması gerektiğini belirtti. Mahkemenin kararı, Koza Limited'in fonlarının yargılama sonuna kadar korunacağı anlamına gelirken, ilerleyen süreçte FETÖ firarisi İpek'in İngiltere'deki haksız ve mesnetsiz iddialarının çürütülmesi açısından önem taşıyor.

İngiliz mahkemesinin karar metninde, "İpek'in durumu belirsizlik içerisindedir ve bu durumu ortada kaldırmak konusunda hiçbir şey yapmamıştır. İpek'in varlık pozisyonun düzgün bir şekilde incelenmesi konusunda iş birliği yapmayı reddetmesi son derece usturupsuz ve yetersiz bulunmuştur." ifadeleri dikkati çekti.

Koza Altın'ı temsil eden Mishcon de Reya LLP ortak avukatı Hugo Plowman da "Bu önemli bir karardır ve İngiliz Mahkemesi'nden Akın İpek'in Koza Limited'in fonlarını Türkiye aleyhindeki kampanyasını sürdürmek için kullanmaması gerektiğine yönelik açık bir mesajdır. Müvekkilimiz, geçtiğimiz yaz Supreme Court nezdinde aldığımız büyük zaferi takiben gelen bu sonuçtan son derece memnundur." ifadelerini kullandı.

Plowman, karar ile Akın İpek'in Koza Limited'in kontrolü üzerinde devam eden davada karşılaştığı yenilgilere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

- Neler yaşandı?

Merkezi Ankara'da bulunan halka açık madencilik şirketi Koza Altın'ın tamamının sahibi olduğu İngiltere'deki iştiraki Koza Limited, hakim şirketi Koza Altın tarafından 60 milyon avroluk sermaye ile 2014'te kuruldu.

Koza Altın, son dört yıl boyunca, fonların uygunsuz bir şekilde kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyor. 2016'da yargılama karara bağlanana kadar şirketin fonları dondurulmuştu.

Akın İpek 2017'de ise mahkemenin Türkiye aleyhinde kendisi ve ailesinin sahibi olduğu başka bir şirket olan Ipek Investment Limited adına o dönem başlatmayı planladığı uluslararası tahkim talebi için 3 milyon sterlin de dahil olmak üzere Koza Limited'in fonlarını şahsi davaları için kullanmak amacıyla mahkemeden izin istemişti.

Koza Altın da bunun, nihayetinde "hissedarlarının menfaati amacıyla tutulan mal varlığının kötüye kullanımı" olduğunu savunarak başvuruya itiraz etmişti. Koza Altın aynı zamanda, tahkimin hileli pay satış sözleşmesine (SPA) dayandığı ve sahte olduğu için, mahkemenin tahkimi yürütmek için tedbire tabi tutarların kullanımına izin vermemesi gerektiğini bildirmişti.

Bu yılın ağustos ayında İngiliz Yüksek Mahkemesi Akın İpek'in Koza Altın'ın yönetimine ilişkin iddialarını reddederek, "İngiliz mahkemelerinin, Türk mahkemeleri tarafından atanmış kayyumların yetkisini tartışamayacağına, Akın İpek'in kayyumların atanmasına dair bir itirazı var ise bunun tartışma yerinin Türk mahkemeleri olduğuna" hükmetmişti.

Halihazırda İngiltere'de yargılama konusu olan son uyuşmazlık, kimin Koza Limitedi kontrol etmesi gerektiği hususu... Koza Altın, Akın İpek'in usulsüz ve haksız bir şekilde şirketin sahipliğine ilişkin yürüttüğü iddialara karşı dururken, hali hazırda FETÖ firarisi Akın İpek'i hissedarlarının menfaati olan mal varlığını korumak için ve mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri kapsamında Koza Limitedin yönetim kurulundan azletmeye çalışıyor.