300 bin koliyi 'Getir' firması, ücretsiz olarak taşıyacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, İstanbul Vefa Hizmetleri kapsamında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracaklarını belirtmişti. Hayırseverlerin desteğiyle 300 bin koli hazırlanoyor. Kolilerin teslimi pazartesi başlayacak.

Mobil uygulama firması 'Getir' bir açıklama yaparak, 300 bin koliyi ücretsiz olarak evlere teslim edeceklerini açıkladı. Ayrıca firma bu kampanya kapsamında 1,5 milyon TL bağışladığını açıkladı.