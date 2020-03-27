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HAVELSAN'dan 'evde kodlama öğrenin' çağrısı:

Bu süreci (Kovid-19 tedbirleri) online eğitimlerle geçirin, evde kodlama öğrenin. Bu dönemi uzaktan eğitim ve evden çalışma dönemi ilan ettik. HAVELSAN olarak buna ilişkin altyapılarımızı oluşturarak hem kendimizi geliştirmeye hem de müşterilerimize olan taahhütlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz
 27 Mart 2020 11:15
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HAVELSAN'dan 'evde kodlama öğrenin' çağrısı:

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evde kalınmasının önemine dikkati çekti, gençlere bu dönemi online eğitimlerle geçirmeleri ve kodlama öğrenmeleri çağrısında bulundu.

Atalay, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının bu dönemde sadece yaşlıların değil, gençlerin de sağlık için evde kalmalarını tavsiye ettiğini hatırlattı.

Gençlerin bu dönemde online eğitimlerle kendilerini geliştirebileceğine işaret eden Atalay, "Özellikle kodlama, yapay zeka ve robotik sistemlerle ilgili eğitimler onları geleceğe hazırlayacak. Gençler, teknolojinin imkanlarını kullanarak bu dönemi faydalı bir şekilde değerlendirmeli." diye konuştu.

Atalay, gençlere yapay zeka teknolojilerini öğrenme çağrısı yaparak, internet ortamında birçok online ve ücretsiz kurs bulunduğunu ve bu kurslarda makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka uygulamaları gibi eğitimlere kolaylıkla ulaşılabildiğini söyledi.

İnternetin faydaları kadar zararları da olduğunu dile getiren Atalay, "Gençlerin, internette faydalı içeriklere ulaşma açısından hepimizden daha başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Atalay, birey ve toplum sağlığı kapsamında Kovid-19 salgınına karşı bazı tedbirler aldıklarını ve bu nedenle bir süre toplu eğitimlere ve etkinliklere ara verdiklerini belirterek, "Bu süreci birlikte başarıyla atlattığımız zaman gençlere yönelik teknoloji kamplarımıza devam edeceğiz. Bu dönemi uzaktan eğitim ve evden çalışma dönemi ilan ettik. HAVELSAN olarak buna ilişkin altyapılarımızı oluşturarak hem kendimizi geliştirmeye hem de müşterilerimize olan taahhütlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz." dedi.

HAVELSAN olarak erteledikleri otonom teknolojiler temalı Teknoloji Sohbetleri etkinliğini Kovid-19 tedbirleri ortadan kalktığında gerçekleştireceklerini belirterek, gençlerin bu etkinliğe yoğun katılım göstermesini beklediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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