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İkinci el otolarda 'birinci sınıf' koronavirüs tedbirleri

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Erkoç:- "Otonomide yer alan ekspertiz, noter, sigorta firmaları gibi ortak kullanıma açık alanların yanı sıra tüm oto galerilerimizin dezenfeksiyon işlemleri yapıldı"- "Merkezimizde satılan her aracı ilaçlayıp, dezenfekte ettikten sonra birinci sınıf şekilde müşterilerimize teslim ediyoruz"
 27 Mart 2020 11:24
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İkinci el otolarda 'birinci sınıf' koronavirüs tedbirleri

- Oto galericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbirlerini artırırken, ticaretin durmaması için müşterilerine kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesiyle bireysel ve kurumsal olarak üst düzey tedbirler aldıklarını söyledi.

Bünyesinde 550 oto galeriyi barındıran Otonomi'de salgına karşı seferberlik ilan ettiklerini ve alınan önlemleri artırdıklarını belirten Erkoç, şöyle konuştu:

"Otonomide yer alan ekspertiz, noter, sigorta firmaları gibi ortak kullanıma açık alanların yanı sıra tüm oto galerilerimizin dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Bunun yanı sıra merkezimize giriş çıkışlarda görevli personelimiz yüksek ateş ölçümleri yapıyor. Esnafımızın, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli her türlü önlemi aldık."

Otonomiye gelen vatandaşların güvenli bir şekilde, gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her türlü imkanı sağladıklarını vurgulayan Erkoç, "Merkezimizde satılan her aracı ilaçlayıp, dezenfekte ettikten sonra birinci sınıf şekilde müşterilerimize teslim ediyoruz." dedi.

MASFED'e bağlı derneklere de gerekli uyarıların yapıldığını ve sürecin büyük bir titizlikle takip edildiğini dile getiren Erkoç, www.otonomi.com sitesinin de hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

- Salgının olumsuz etkileri otomotiv sektöründe de hissediliyor

Erkoç, salgının diğer sektörler gibi otomotivi de olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, bu süreçte otomobil satışlarının durma noktasına geldiğini bildirdi.

Kovid-19 salgını öncesinde ikinci el otomobil fiyatlarının yükseldiğini ancak şu an o yükselişin durduğunu belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Satışlar azaldığı için ikinci el otomobil fiyatlarının yükselişi de durdu. Dünyada da otomobil üreten firmalar üretimlerini yavaşlattı, sıfır otomobil üretimi neredeyse durmuş durumda. Bu süreçte fiyatların inmeyeceğini düşünüyor, önümüzdeki günlerde sıfır ve ikinci el araçlar için tedarik sıkıntısının yaşanabileceğini öngörüyoruz. Hatta fiyatlarda birkaç ay sonra biraz daha yükselme olacaktır. Dövizdeki artış yeni araç fiyatlarının artmasına sebep olurken, yeniden üretime başlanması, sıfır araçların üretilme aşaması, ikinci el otomobil fiyatlarını da yükseltecektir."

Erkoç, nöbetçi noterlerin geçici bir süreliğine kapatılmasının ve bankaların yarım gün çalışmasının da satışları olumsuz etkilediğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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