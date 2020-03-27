İdari izin kullanan polislere ek ilave tazminat ödenmeyecek
Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri doğrultusunda idari izin kullanan personele, operasyon ve ek ilave tazminat ödenmeyeceğini bildirdi
|27 Mart 2020 11:30
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Emniyet Genel Müdürlüğü idari izin kullanacak olan personele, operasyon ve ek ilave tazminat ödenemeyeceğini belirtti. Genel Müdürlük, 375 sayılı KHK'nın 28/A maddesinde bu ödemeler için fiili görev yapılması şartı arandığını belirtti.
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