Hak-İş'ten, 'ek ödeme tüm sağlık çalışanlarına uygulansın' talebi

Hak-İş Genel Başkanvekili Osman Yıldız, işçi-memur ayrımı gözetmeden hastanede çalışan güvenlik personeli, tıbbi sekreter, temizlik personeli, hasta bakıcı, klinik destek işçileri ve teknik personeller ile toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamındaki işçilere de ek ödeme yaklaşımının yansıtılmasını talep etti.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Hak-İş olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca yapılacak ek ödemenin bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesini talep eden bir mektup gönderdiklerini ifade etti.

Başta sağlık memurları olmak üzere hastanede çalışan bütün personelin eşit haklara kavuşabilmesi için sahada aktif bir mücadele verdiklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak hastanede çalışan personelin bir bütünün parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yardımcı işlerde çalışan personelin de halk sağlığı için önemli işler yürüttüğünü vurgulamak isteriz. Bu sebeple işçi-memur ayrımı gözetmeden hastanede çalışan güvenlik personeli, tıbbi sekreterler, temizlik personeli, hasta bakıcılar, klinik destek işçileri ve teknik personeller ile TİS kapsamındaki işçilere de bu ödeme yaklaşımının yansıtılmasını talep ediyoruz."

- "Bulaşıcı hastalık ve enfeksiyon risk primi uygulansın"

Sağlık Bakanlığında çalışan işçileri temsil eden Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası'nın sağlık çalışanları için TİS sürecini başarıyla yürüttüğünü ifade eden Yıldız, TİS süreçlerine ilişkin alınan sınırlayıcı önlemlere de dikkat ederek, sağlık çalışanlarının haklarını en iyi şekilde almaları için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Osman Yıldız, Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan 112 ambulans şoförleri ve personelinin de hali hazırda uygulanan 12/36 vardiya sisteminin 24/72 vardiya sistemine çevrilmesini talep ettiklerini belirtti.

Sağlık personelleri arasında pozitif koronavirüs vakalarının bulunduğuna değinen Yıldız, bu sağlık çalışanlarına bulaşıcı hastalık ve enfeksiyon risk priminin kapsamlı bir şekilde uygulanması talebinde bulundu.

- "32 bin sağlıkçının istihdamı önemli bir adım"

Hak-İş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve işveren sendikaları temsilcileri arasında imzalanan 2019 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolündeki, "Yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerlerinde çalışan işçilere bu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen ücret zamları, avans niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş sözleşmesi farklarından mahsup edilir." hükmünü anımsatan Yıldız, TİS imzalanıncaya kadarki sürede kamu çerçeve protokolüne göre ayrım yapılmaksızın tüm işçilere uygulanmasını talep ettiklerini de kaydetti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet ve bakanlar tarafından bir dizi önlem ve tedbirin hızla hayata geçirildiğini vurgulayan Yıldız, koronavirüs ile etkin ve hızlı mücadele etme konusunda atılan adımları desteklediklerini belirtti.

Osman Yıldız, "Bu kapsamda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı 32 bin yeni sağlıkçının işe alınmasını çok önemli buluyoruz. 32 bin sağlıkçının hastanelerde istihdam edilmesi hem ülkemizin koronavirüs salgınıyla mücadelesi konusunda hem de işsizliğin azaltılması konusunda önemli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.