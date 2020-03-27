Koronavirüs, Kayserispor'a da sıçradı
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, bir idari personel çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi
|27 Mart 2020 12:05
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Hes Kablo Kayserispor Kulübü, bir idari personel çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı kulüpte koronavirüs alarmı verildi. Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Hes Kablo Kayserispor'da yapılan testin sonuçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir idarei personelimizde sonuç pozitif yeni tip koronavirüs (COVID-19) çıkmıştır" denildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle;
"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz"Galatasaray'da bir kişide daha koronavirüs çıktı Buse Terim'den açıklama: Babamın durumu iyiye gidiyor
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